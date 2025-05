Glasscherben, zerbrochene Scheiben - dieses Bild der Zerstörung zeigt sich an vielen Bushaltestellen in Wernigerode. Entstanden sind die Vandalismus-Schäden binnen einer Nacht. Wie die Harz-Stadt auf die Attacken reagiert.

Mindestens zwölf Bushaltestellen in Wernigerode wurden stark beschädigt, unter anderem am Gießerweg.

Wernigerode. - Eine Schneise der Verwüstung hat erst Wartehäuschen in Halberstadt getroffen, nun auch viele Bushaltestellen in Wernigerode. Die Verwaltung reagiert auf die Vandalismus-Schäden, will hart durchgreifen.