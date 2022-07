Erneuerbare Energie: Wernigerode schafft Verbot von Solaranlagen in historischer Altstadt ab

Denkmalschutz oder Klimaschutz? Wernigerode will das Solaranlagenverbot in der denkmalgeschützten Altstadt aushebeln. Doch es bleiben weitere Hürden.

Wernigerode - Die roten Dächer und die alten Fachwerkhäuser in Wernigerode sind ein Hingucker – vor allem für die vielen Besucher der Stadt. Wer in der historischen Altstadt allerdings auf Solarenergie setzen will, um sich klimafreundlicher zu versorgen und obendrein noch Geld zu sparen, hat schlechte Karten.