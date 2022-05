Erinnerungen eines Skisprung-Asses aus dem Harz zu seinem 80. Geburtstag

In den 1960er Jahren feierte Dieter Bokeloh aus Benneckenstein internationale Erfolge. Zu seinem 80. Geburtstag erzählt der Harzer, wie er die Liebe zum Skispringen fand, und, warum er dem Sport treu blieb.

Dieter Bokeloh aus Benneckenstein im Februar 1961 auf dem Weg zum Sprungturm in Oberhof.

Benneckenstein - Als Skispringer unternahm er einen Höhenflug nach dem anderen, in seinem persönlichen Leben ist er fest mit dem Boden seiner Harzer Heimat verwurzelt. Am Freitag (28. Januar) feiert Dieter Bokeloh seinen 80. Geburtstag im Kreis der Familie in Benneckenstein.