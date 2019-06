Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung eines Mannes aus der Gemeinde Nordharz kinderpornografisches Material gefunden.

Nordharz (vs) l Ein 41-jähirger Mann aus der Gemeinde Nordharz soll laut Polizei im Besitz kinderpornografischer Bilder und Schriften sein. Wie die Beamten am Sonnabend mitteilen, wurde bei einer Hausdurchsuchung des Mannes am Freitagnachmittag, 21. Juni 2019, umfangreiches Datenmaterial sichergestellt.

Der entscheidende Hinweis kam von einem jungen Mann aus Wernigerode, der in seiner Freizeit PC's überprüft und repariert. Er sollte die Festplatte des Mannes in Stand setzen, entdeckte darauf die Bilder und informierte die Polizei.

Die Kripo übernahm noch am Freitagnachmittag die Ermittlungen, informierte die Staatsanwaltschaft und den Bereitschaftsrichter. Die Hausdurchsuchung wurde mit einem speziell geschulten Mitarbeiter für Datensicherung des LKA durchgeführt.