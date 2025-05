Das Waldfreibad in Elend öffnet am Samstag, 24. Mai. Neben neuen Bänken erwarten Gäste auch andere Neuheiten. Zudem sind 2025 wieder beliebte Veranstaltungen geplant.

Elend. - In wenigen Tagen startet das Waldfreibad in Elend in die Saison 2025: Das Bad wird am Samstag, 24. Mai, ab 10 Uhr öffnen. Besucher erwartet so manche Neuheit.