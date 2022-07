Experten erklären die fasziniernde Unterwelt der Harzer Tropfsteinhöhlen

Harz - Was sich unter der Erde so alles verbirgt, lässt so manchen staunen: riesige Höhlen, kleine Seen, glitzernde Gesteine. In Sachsen-Anhalt gibt es einige dieser unterirdischen Naturwunder zu besichtigen. Die Karstschauhöhle Heimkehle im Südharz etwa oder die Tropfsteinhöhlen Rübeland im Oberharz am Brocken.