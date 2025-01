Sascha Gleiß reist von Langeln im Nordharz nach Neuseeland. Das Besondere: Er will die Strecke mit dem Fahrrad schaffen. Seit März ist der 28-Jährige unterwegs und hat bereits Unvergessliches erlebt.

Langeln. - Vom Nordharz nach Neuseeland. Ab zum Flughafen, rein in den Flieger, aussteigen. Die meisten Leute dürften sich wohl für diesen Weg entscheiden. Nicht so Sascha Gleiß aus Langeln. Der 28-jährige Harzer will die Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen.