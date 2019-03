Die Fast-Food-Kette Burger King plant eine Filiale in Wernigerode. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gute Nachrichten für Fast-Food-Fans in Wernigerode: Burger King will in der Harzstadt eine Filiale bauen.

Wernigerode (ru) l Auf dem Gelände des Einkaufszentrums Harzpark könnte bald gebaut werden. Konkret soll am Randbereich des Parkplatzes an der Halberstädter Straße, gegenüber dem Edeka-Markt, eine Systemgastromonie entstehen. Die Schnellrestaurantkette Burger King habe Interesse bekundet, sich dort in Wernigerode anzusiedeln, informierte Stadtplaner Hans-Dieter Nadler und ließ nicht unerwähnt: „Sicher hat die Aufwertung der B 6 zur A 36 die Überlegung begünstigt.“ Der Bauausschuss hat den Plan bereits empfohlen, während der Stadtrat sich erst am Donnerstag, 28. März 2019, damit befasst.

Schlagwörter zum Thema: Essen & Trinken | Fastfood | Wirtschaft | Wernigerode