Immer wieder brennt es im trockenen Frühjahr 2025 im Nationalpark Harz nahe der Gleise der Brockenbahn. Nun gab es erneut einen Flächenbrand - diesmal aber in besiedeltem Gebiet in Wernigerode.

Nächstes Feuer im Harz: Diesmal brennt Vegetation an Schmalspurbahn-Gleisen direkt in Wernigerode

Wernigerode. - Die Waldbrandgefahr im Harz ist zwar von Stufe vier auf zwei gesunken, doch am Montag, 5. Mai, hält erneut ein Vegetationsfeuer Einsatzkräfte in Atem. Ausgebrochen ist der jüngste Flächenbrand nicht im Wald, sondern in Wernigerode an den Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen (HSB).