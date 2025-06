Mitten in der Nacht reißt ein Feuer die Bewohner eines Wohnblocks in Wernigerode aus dem Schlaf – dichter Rauch erschwert den Einsatzkräften die Rettung. Wie es zwei Verletzten nach dem Brand geht und welchen Verdacht die Polizei hegt.

Feuer in Wernigerode: 24 Mieter evakuiert - Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Samstag, 14. Juni, mit mehr als 40 Einsatzkräften im Wernigeröder Wohnviertel Harzblick an.

Wernigerode. - Alle Mieter haben einen Wohnblock in Wernigerode nach einem Brand verlassen müssen. Das Feuer brach in der Nacht zum Samstag, 14. Juni, gegen 0 Uhr in einem Sechsgeschosser im Plattenbaugebiet Harzblick aus, berichtet Ortswehrleiter Torsten Breiting.