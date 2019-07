Am Montag kam es zu einem Brand in der Innenstadt von Wernigerode. Foto: Katrin Schröder

Am Montagvormittag ist es in der Innenstadt von Wernigerode zu einem Gebäudebrand gekommen. Zahlreiche Feuerwehren sind vor Ort.

Wernigerode l Großalarm für zahlreiche Feuerwehren der Stadt Wernigerode und dem Umland: Am Montagvormittag ist es unweit des Marktplatzes zu einem Brand in einem historischen Gebäude gekommen. Nach ersten Informationen ist ein Nebengebäude der Gaststätte "Bodega" am Teichdamm/Ecke Marktstraße betroffen. Der Dachstuhl steht lichterloh in Flammen, zwei Drehleitern sind im Einsatz.

Neben der Feuerwehr aus Wernigerode sind die Wehren aus Benzingerode, Darlingerode, Drübeck, Ilsenburg, Minsleben, Reddeber, Schmatzfeld, Silstedt und Wasserleben mit allen verfügbaren Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich alarmierte die Leitstelle die hauptberuflichen Kräfte des VEM-Werkes aus Wernigerode. Gegen 12 Uhr waren zwei Drehleitern im Einsatz. Während der Dachstuhl des Nebengebäudes bereits weitestgehend von den Flammen vernichtet war, konzentrierten sich die Kräfte aktuell darauf, mit Hilfe der zweiten Drehleiter direkt angrenzende Dachflächen zu wässern und zu kühlen, um so ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Nach ersten Volksstimme-Informationen könnte der Brand möglicherweise auf Grund von Unkrautbekämpfung mittels Gasflamme entstanden sein. Der Besitzer des Hauses bemerkte den Rauch und wählte den Notruf. Der Einsatz dauert derzeit an. Ob Personen verletzt wurden, ist bislang noch unklar.