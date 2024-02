Wernigerode Hochgiftig: Quecksilber auf dem Areal der Harzer Schmalspurbahnen entdeckt - Großeinsatz

Am Dienstagmorgen ist auf dem Gelände der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode eine Flasche mit hochgiftigem Quecksilber gefunden worden. Der Fund löste einen Großeinsatz der Feuerwehren im Harz aus. Was über die Herkunft der gefährlichen Substanz bekant ist.