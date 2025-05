Die Fraktion CDU/SPD/Einzelbewerber im Stadtrat Oberharz am Brocken ist Geschichte. Künftig wird die SPD eine eigene Fraktion in dem Gremium bilden. Der Bruch wird unter anderem mit fehlendem Vertrauen begründet.

Oberharz am Brocken. - Die Fraktion CDU/SPD/Einzelbewerber im Stadtrat Oberharz am Brocken gehört der Vergangenheit an. Nur wenige Monate, nachdem sich die neue Fraktion nach den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt gebildet hatte, trennen sich die CDU und der Einzelbewerber von den Sozialdemokraten.