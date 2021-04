Fuchsbaby aus Schacht gerettet

Elend

Zu einem tierischen Einsatz ist am Samstagabend die Freiwillige Feuerwehr Elend gerufen worden. Um 21.17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil aus einem Gulli ein Fiepen zu hören war, berichtet Pressewart Lars Meißner von der Elender Wehr. Aufmerksame Einwohner hatten es bereits am Vormittag wahrgenommen und, weil es am Abend noch nicht verstummt war, die Feuerwehr gerufen. Diese erlebte eine Überraschung. „Nach Öffnen des Schachtes wurde ein Fuchsbaby vorgefunden“, so Meißner.

Unter Einhaltung der Eigensicherung wurde das Jungtier aus dem drei Meter hohen Schacht gerettet. Die Kameraden achteten darauf, Handschuhe zu tragen, damit keine Gerüche auf den jungen Fuchs übertragen werden. Er wurde in einer nahegelegenen Hecke ausgesetzt, wo nach Anwohnerangaben seit Stunden ein Fuchs auf der Suche war – vermutlich die Mutter, die ihr Junges vermisste.