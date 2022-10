Oberkellner plaudert nach 50 Arbeitsjahren in Wernigeröder Hotel aus dem Nähkästchen

Prominente, Urlauber oder Wernigeröder – Christoph Schulz hat sie alle bedient. Nach fast 50 Dienstjahren im Hotel „Weißer Hirsch“ in Wernigerode geht er in Rente.

In der Gastronomiebranche ist Christoph Schulz eine Ausnahme: Bis zum Ruhestand hält der 65-Jährige seinem Lehrbetrieb, dem Hotel „Weißer Hirsch“ in Wernigerode, die Treue.

Wernigerode - Loyal. Dieses Wort beschreibt Christoph Schulz wohl am besten. Seit beinahe 50 Jahren hält er seinem Arbeitsplatz die Treue, ist für viele zum Gesicht des Hotels „Weißer Hirsch“ in Wernigerode geworden. Mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen, dem Tablett in der Hand und der ordentlich gebundenen Krawatte gehört der Oberkellner zum Stadtbild. Das ändert sich nun. Der 65-Jährige hat am 30. Oktober seinen letzten Arbeitstag.