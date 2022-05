Gastronomie: So nutzen die Harzer den Lieferservice bei McDonald's

Wernigerode hat einen, Halberstadt hat einen und auch in Blankenburg gibt es ihn: McDonald's. Seit ein paar Monaten können sich Fastfoodliebhaber ihr Essen sogar nach Hause liefern lassen. Doch wird der Service überhaupt genutzt und wie weit liefert er? Wir haben bei McDonald's nachgefragt.

Wernigerode - Die Wernigeröder und Halberstädter müssen bereits seit gut einem Jahr keine Filiale mehr betreten, wenn sie Lust auf Burger haben, während die Blankenburger erst seit März diesen Jahres den Luxus genießen können, sich das Essen der Fastfoodkette direkt nach Hause liefern zu lassen. Doch wie sehr nehmen die Harzer das Angebot überhaupt an und in welcher Stadt im Harz wird am häufigsten bestellt?