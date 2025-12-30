Die Experten des Statistischen Landesamtes haben wieder durchgezählt. Welche interessanten Fakten das Jahrbuch 2025 über den Landkreis Harz verrät.

533 Mädchen und 508 Jungen sind 2024 im Landkreis Harz geboren worden. Die Zahlen sind Teil des Jahrbuchs 2025 des Statistischen Landesamts.

Landkreis Harz/MZ. - Die schlechte Nachricht zuerst: Der Harzkreis schrumpft weiter. Das geht aus dem Jahrbuch 2025 hervor, das das Statistische Landesamt im Dezember veröffentlicht hat. Demnach lebten 205.484 Frauen, Männer und Kinder zum Jahreswechsel 2024/2025 im Landkreis Harz. Das ist ein Minus von 1.650 im Vergleich zum Vorjahr. Immerhin: Es gibt noch mehr Harzer als eine Prognose vor drei Jahren angenommen hatte; sie schätzte 201.300 Personen für 2025 und 180.700 fürs Jahr 2035.