Rettungshubschrauber im Einsatz Gefährliche Glätte im Harz: 20 Unfälle und zwei schwerverletzte Autofahrer
Spiegelglatte Straßen haben am Montag (15. Dezember) im Harz für ein wahres Unfallchaos gesorgt. Rund 20 Kollisionen und mehrere Schwerverletzte hielten Polizei und Rettungskräfte in Atem. Wo es besonders gefährlich war.
Aktualisiert: 15.12.2025, 16:38
Landkreis Harz. - Auch ohne Schnee gilt: Der Winter mit all seinen Tücken ist da. Am Montagmorgen (15. Dezember) registrierte die Polizei im Harzkreis fast im Minutentakt glättebedingte Crashs.