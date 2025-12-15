weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Rettungshubschrauber im Einsatz: Gefährliche Glätte im Harz: 20 Unfälle und zwei schwerverletzte Autofahrer

Spiegelglatte Straßen haben am Montag (15. Dezember) im Harz für ein wahres Unfallchaos gesorgt. Rund 20 Kollisionen und mehrere Schwerverletzte hielten Polizei und Rettungskräfte in Atem. Wo es besonders gefährlich war.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 15.12.2025, 16:38
In den frühen Morgenstunden kollidierten am Montag (15. Dezember) auf der spiegelglatten Landesstraße 85 zwischen Stapelburg und Ilsenburg ein Mazda und ein Audi frontal. Der 45-jährige Unfallverursacher musste in eine Klinik geflogen werden.
In den frühen Morgenstunden kollidierten am Montag (15. Dezember) auf der spiegelglatten Landesstraße 85 zwischen Stapelburg und Ilsenburg ein Mazda und ein Audi frontal. Der 45-jährige Unfallverursacher musste in eine Klinik geflogen werden. Foto: Polizei

Landkreis Harz. - Auch ohne Schnee gilt: Der Winter mit all seinen Tücken ist da. Am Montagmorgen (15. Dezember) registrierte die Polizei im Harzkreis fast im Minutentakt glättebedingte Crashs.