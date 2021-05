Gelbe Warnwesten für Biker und Kontrollen im Talsperrentunnel

Unter dem Motto „Sicher durch den Harz“ haben Beamte des Polizeireviers Harz am Sonnabend, 22. Mai, Dutzende Kraftfahrer kontrolliert. Insgesamt wurden laut Mitteilung des Reviers in Halberstadt 43 Fahrzeuge angehalten, davon 17 Kradfahrer. Dabei stellten die Beamten insgesamt sechs Verstöße fest – aber allesamt von Autofahrern.

Harzkreis - Wie es weiter hieß, gab es zusätzlich Geschwindigkeitskontrollen bei Rübeland, Cattenstedt und Benzingerode. Dabei konnten acht Verstöße geahndet werden. Die höchste Überschreitung beging demnach ein Autofahrer mit 96 km/h in einem 70-er-Bereich. Auf lediglich einen Kradfahrer komme ein Verwarngeld zu, da er die Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 15 km/h überschritten hatte.

Bessere Sichtbarkeit für Kradfahrer

„An einem Informationsstand, an dem auch das ,Show-Car’ der Landespolizei zum Einsatz kam, holten sich einige Biker wichtige Tipps rund um die Sicherheit beim Motorradfahren. Besonderes Augenmerk legten die Beamten auf die Sichtbarkeit der Biker. Hierzu wurden leuchtend gelbe Warnwesten an die Frau und den Mann gebracht – getreu dem Motto ,Sichtbar sein. Sicher sein’“, so ein Polizeisprecher.

Verstöße gegen Ausgangssperre

Im Bereich des Tunnels an der Rappbodetalsperre fanden sich in den Abendstunden des Pfingstsamstages wiederholt Anhänger der Tuningszene ein. Die Polizei kontrollierte dort in der Zeit von 19 Uhr bis gegen Mitternacht 40 Fahrzeuge. Dabei wurden zwei Verstöße gegen die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften festgestellt und Verfahren eingeleitet. Nach 22 Uhr wurden außerdem 17 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz dokumentiert, teilte ein Sprecher am Montagabend mit.