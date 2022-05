Gigantischer Fang: Riesige Fische aus dem Köhlerteich in Wernigerode gezogen

Wernigerode - Gigantenalarm im Köhlerteich: Bei dem Fang hat sogar einem erfahrenen Angler wie Tommy Löwenberg der Atem gestockt. Mit zwei Helfern hat der Chef der Angler und Naturfreunde Wernigerode zwei mannsgroße Welse aus dem Wasser gezogen.

„Einer 2,31 und der andere 2,14 Meter groß, etwa 70 Kilo schwer – ich war selbst erschrocken“, sagt Löwenberg, der den Verein seit 2017 leitet. Vor zwei Jahren habe er mal einen 1,60 großen Wels gefangen. „Aber dass wir hier so große Fische haben, hätte ich nicht gedacht.“

Eigentlich waren die drei Männer mit einem Boot auf dem Teich unterwegs, um den Fischbestand zu checken – eine Aktion, die jährlich im Herbst anstehe – auch um den Besatz des Pachtgewässers für das kommende Jahr zu planen. Die Angler verwendeten dafür ein Elektrofischfanggerät, welches Gleichstrom durch das Wasser leitet. „Völlig ungefährlich für die Fische. Für sie ist es wie eine kurzzeitige Narkose. Nach ein paar Minuten kommen sie wieder zu sich.“

Riesenfische sind unerwünscht

Und der Köhlerteich ist reich an Fischen, wie sich zeigte: Karpfen, Aale, Schleien, Zander – und eben die beiden Riesenwelse. „Nachdem die Welse betäubt waren, sind sie sofort auf Grund gegangen, weil sie so schwer sind“, berichtet der 32-Jährige. Mit einem Haken hätten sie den Teichboden abgesucht – und die zwei Riesenfische auf das Boot gezerrt.

Welse in der Größe seien generell nicht ungewöhnlich, sagt Löwenberg. „Die werden gerne mal 2,80 Meter lang.“ Jedoch eher in wärmeren Regionen wie Spanien oder Italien. „Aber auch bei uns waren die letzten Sommer sehr heiß – optimale Voraussetzung für die Fortpflanzung des Welses.“

Für ein kleines Gewässer wie den Köhlerteich sind die Riesenfische allerdings tödlich. „Die fressen uns alle anderen Fische weg“, sagt Tommy Löwenberg. Deshalb seien die beiden Giganten nicht wieder ins Wasser gesetzt, sondern „waidgerecht getötet“ worden.

Die Gefahr unter dem Wasserspiegel ist damit aber noch nicht gebannt. Löwenberg vermutet weitere große Welse in dem Teich. „Wir können mit dem Elektrofischfanggerät nur in Ufernähe fischen. Was sich in der Mitte des Teichs befindet, wissen wir nicht.“

Trophäe fürs Anglerheim

Spaziergänger am Teichufer müssten sich nun aber nicht sorgen und könnten auch weiter die Beine im Wasser baumeln lassen. Denn für Menschen sei der Fisch trotz seiner Größe nicht gefährlich, sagt Löwenberg. „Welse sind sehr träge. Sie liegen auf dem Boden und machen nur dann das Maul auf, wenn Beute in der Nähe ist.“ Beute, das seien Fische, aber auch Enten, Tauben und sogar größere Vögel. „Die Schwäne am Teich hatten Junge. Jetzt sind sie nicht mehr da“, so Löwenberg. „Entweder wurden sie von Waschbären gefressen, oder es waren die Welse.“

So seien auf dem Teich in der Vergangenheit schon Welse mit drei Karpfen im Bauch gefangen worden. Die Mägen der beiden Giganten seien jedoch leer gewesen. Die Welse selbst seien wohlschmeckende Speisefische. „Wir haben sie deshalb zerteilt und filetiert.“ Mit dem Kopf des 2,31 Meter großen Prachtexemplars hat Tommy Löwenberg allerdings etwas anderes vor. „Den lasse ich in Harzgerode präparieren – als Dekoration für unser Anglerheim.“