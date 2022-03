Glasfaser-Offensive zum Nulltarif in Wernigerode

Die Telekom will 2022 beginnen, in der bunten Stadt am Harz das Glasfaser-Breitbandnetz bis zu den Endkunden flächendeckend ausbauen.

Wernigerode - Breitband-Internet via Glasfaser: Hinsichtlich des Datendurchsatzes, bestätigt Georg von Wagner, seines Zeichens Sprecher der Deutschen Telekom in Berlin, gebe es bei deser Form der Internet-Anbindung faktisch keine Grenzen mehr. Kommerzielle Nutzer in Gewerbegebieten würden schon heute via Glasfaser mit Bandbreiten von bis zu 100 Gigabit pro Sekunde versorgt. In absehbarer Zeit sollen auch zahlreiche Haushalte in Wernigerode mit maximalem Tempo auf der Datenautobahn durchstarten können: Die Telekom will im kommenden Jahr die ersten gut 5400 Haushalte in ausgewählten Bereichen des Stadtgebiets mit Glasfaser erschließen. Und das ist erst der Anfang.