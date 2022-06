Gründerzeit Leben wie um 1900: Warum ein Ehepaar im Harz sich damit einen Traum erfüllt

Wer die Villa Charlotte in Bad Harzburg betritt, könnte meinen, er befindet sich ungefähr 120 Jahre zurück in der Vergangenheit. Denn in der Rudolf-Huch-Straße 10 haben sich Michael Bartsch und sein Mann Sven Siegmund-Bartsch einen Traum erfüllt und der liegt in der Gründerzeit um 1900.