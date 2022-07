Grüne Damen im Harz haben seit 20 Jahren ein Herz für Kranke

Seit 20 Jahren engagieren sich Frauen und Männer ehrenamtlich für Patienten des Harzklinikums. In Blankenburg wurde dieser Jahrestag mit ehemaligen und aktiven Helfern gefeiert. Doch die Grünen Damen und Herren suchen dringend Verstärkung.

Ehemalige und aktive Grünen Damen des Harzklinikums mit Chefarzt Dr. Christian Algermissen (hinten links) und weiteren Gästen im Garten der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Blankenburg.

Blankenburg - „Mein größter Wunsch ist, neue Mitstreiter zu finden. Denn unsere Arbeit ist so wichtig“, sagt Katrin Adamy. Seit 19 Jahren ist die Blankenburgerin als Grüne Dame in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Harzklinikums in Blankenburg ehrenamtlich im Einsatz. Und das, obwohl sie im Thie-Krankenhaus auch ihren regulären Arbeitsplatz hat. Sie arbeitet dort im Begleitdienst und hilft Patienten, sich im Haus zurecht zu finden, gibt ihnen Orientierung. „Unsere Patienten brauchen mehr Aufmerksamkeit“, weiß Katrin Adamy.