Harzdrenalin veranstaltet wieder eine Halloween-Party für Kinder. Diese findet in der Typisch Harz Kulturhalle am Sonntag, 27. Oktober, statt.

Rübeland. - Ende Oktober ist wieder Gruselzeit: Überall auf den Straßen können dann Hexen, Geister und Vampire beobachtet werden, die an Haustüren klingeln oder auf dem Weg zu einer Halloween-Veranstaltung sind. Eine dieser Partys findet an der Rappbodetalsperre im Oberharz statt.

Zweite Halloween-Party bei Harzdrenalin

Der Erlebnis-Anbieter Harzdrenalin veranstaltet zum zweiten Mal eine Halloween-Party für Kinder. Diese wird am Sonntag, 27. Oktober, von 12 bis 18 Uhr in der Typisch Harz Kulturhalle am Parkplatz von Harzdrenalin an der Landesstraße 96 zwischen Rübeland und Hasselfelde stattfinden, teilt Ines Martinek von der Marketing-Abteilung des Unternehmens mit. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Das könnte Sie auch interessieren:Im Wildpark Christianental in Wernigerode wird erstmals Halloween gefeiert

Die Kinder erwartet dabei laut Martinek ein abwechslungsreiches Programm. So werden unter anderem kreatives Basteln an verschiedenen Stationen, Kinderschminken und Kürbisschnitzen angeboten. Ebenso soll es auch in diesem Jahr wieder eine Kinderdisco geben, bei der zwischendurch getanzt werden kann. Eine Theateraufführung soll die Kinder in eine mystische Welt entführen. Um 15 Uhr steigt ein Kostümwettbewerb, an dem die verkleideten Kleinen teilnehmen können.

Harzdrenalin: Fettluke versorgt Gäste mit Essen und Getränken

Neu in diesem Jahr ist eine sogenannte Halloween Outdoor Challenge, also spielerische Herausforderungen, die es im Freien zu bewältigen gilt. Dieses Missionsspiel richtet sich laut dem Veranstalter an Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren und startet stündlich.

Für Essen und Getränke sorgt die Fettluke, die sich in dem Mehrzweckgebäude am Harzdrenalin-Parkplatz befindet, in dem auch ein Regio-Shop mit mehr als 2.000 Harzer Produkten untergebracht ist. Ein zusätzliches Zelt und Kinderwagenparkplätze sollen für mehr Platz zum Tanzen und Basteln als im vorherigen Jahr sorgen, informieren die Veranstalter abschließend.