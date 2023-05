Bald eröffnet ein lange erwarteter neuer Einkaufsmarkt in Blankenburg im Harz. Wir zeigen, wann der Eröffnungstermin für den Marktkauf sein soll.

Einkaufen in Blankenburg: Eröffnung von Marktkauf steht fest - dann ist es soweit

Der neue Marktkauf in Blankenburg im Harz soll bald eröffnen. Wir wissen, wann der Eröffnungstermin für den Lebensmittelmart sein soll. Symbolbild:

Blankenburg (vs) - Lange fragten sich Anwohner in Blankenburg, wann endlich der angekündigte Marktkauf eröffnen soll. Nun steht der Termin fest, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Demnach soll die Kaufhalle in der Lerchenbreite 5a am 15. Juni für Kunden aus dem Harz und darüber hinaus zur Verfügung stehen. „Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit unserer Sortimentsvielfalt, den Bedientheken für Fleisch, Wurst, Fisch, Käse und Backwaren sowie den vielen kleinen Details im Markt überzeugen zu können“, so Marktleiter Mario Leweke.

120 Mitarbeiter will das Unternehmen an dem Standort beschäftigen.