Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Für die medizinische Versorgung im Harz-Ort Heudeber gibt es gute Nachrichten.

Das Praxisteam in der Allgemeinmedizin in Heudeber (von links): Josephine Lohse, Andreas Heldt, Dr. Christian Müller, Andrea Lierath und Yvonne Pitz kümmern sich ab sofort in der Bahnhofstraße 18 in Heudeber um ihre Patienten.

Heudeber - Wer in Heudeber zum Hausarzt will, der muss sich seit einigen Tagen an eine neue Praxisadresse gewöhnen. Anstatt wie bislang in der Bahnhofstraße 14a liegen die neuen Praxisräume jetzt in der Bahnhofstraße 18 – knapp 50 Meter Fußweg in Richtung Danstedt.

Aber nicht nur die Adresse ist neu, sondern auch der Arzt. Darüber informierte der Mediziner Dr. Christian Müller, der in Benzingerode praktiziert, aber auch Eigentümer der Heudeberaner Praxis ist, in einem Gespräch mit der Volksstimme.

Neue Praxisräume in Heudeber: Ein Gewinn für Patienten

„Die Veränderung war nötig, da die alten Praxisräume zu klein wurden und ohnehin eine Renovierung angestanden hätte. Am neuen Standort ist der Praxisbereich größer und wir haben dies genutzt, um ein weiteres Sprechzimmer einzurichten. Diese Neuerung kommt nicht nur den Mitarbeitern, sondern vor allem auch den Patienten zugute“, sagt Christian Müller.

Der Mediziner will dadurch auch die Praxisabläufe sinnvoller und funktioneller gestalten und hat das gesamte Ensemble moderner einrichten lassen.

Ärztewechsel: Dr. Christian Müller stellt Weichen für die Zukunft

Der Arzt hatte die Heudeberaner Praxis im Jahr 2018 übernommen und die aus Rumänien stammende Medizinerin Ramona Stoika als Hausärztin angestellt. Sie, so informierte Christian Müller, gehört jetzt aber nicht mehr zum Praxisteam und wird in einer anderen Praxis weiterarbeiten.

Andreas Heldt: Ein Glücksfall für die medizinische Versorgung in Heudeber

An ihre Stelle tritt ein für Christian Müller alter Bekannter, der Allgemeinmediziner Andreas Heldt. „Andreas Heldt hat vor einigen Jahren einen Teil seiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner in meiner Praxis absolviert. Er hat dann sein Studium erfolgreich in Magdeburg beendet und war zuletzt in gleicher Funktion im Oberharz beschäftigt. Jetzt treffen sich unsere Wege wieder und er ist seit Monatsbeginn der neue Arzt in Heudeber“, sagt Christian Müller, der zugibt, das eine Menge Glück dabei war.

„Eigentlich findet man derzeit keinen freien Arzt für eine solche Stelle auf dem Markt. Aber da wir uns kannten und uns schätzen, sagte Andreas zu – für mich und die Patienten in Heudeber ein wirklicher Glücksfall“, sagte Müller.

Langfristige Perspektiven und Stabilität für die Arztpraxis

Der neue Allgemeinmediziner ist gebürtiger Brandenburger, 48 Jahre alt und für Christian Müller ein Schritt in die gesicherte Zukunft der Heudeberaner Arztpraxis.

„Von mir aus kann Andreas hier bis zu seiner Rente praktizieren. Ich weiß, dass er ein guter Arzt ist, und menschlich passt es auch. Ich wüsste also nicht, was einer sicheren Perspektive im Weg stehen soll“, sagte Praxis-Eigentümer Christian Müller.

Bürgermeister begrüßen das Engagement von Dr. Müller

Der Wechsel der Arzt-Besetzung ist in der neuen Praxis eine wichtige, aber auch die einzige personelle Veränderung. Die drei Schwestern bleiben der Praxis und somit auch den Patienten erhalten.

Für Nordharz-Bürgermeister Gerald Fröhlich und Heudebers Ortsbürgermeister Hartmut Busch (beide parteilos) sind die Neuerungen in Heudeber ein Schritt in die richtige Richtung.

Rückblick: Heudebers medizinische Versorgung sichergestellt

„Die Investition zeigt, dass Doktor Müller am Standort Heudeber festhalten wird und die Versorgung der Patienten vor Ort für die nächsten Jahre gesichert sein dürfte. Ich wünsche dem Team hier alles Gute“, sagte Gerald Fröhlich, der sich wie Hartmut Busch noch an die Ereignisse vor fünf und sechs Jahren erinnern kann.

Der damalige Arzt gab seine Praxisschließung bekannt, woraufhin sich große Unsicherheit im Ort breitmachte, ob überhaupt jemand die Praxis weiterführen würde. Damals rettete Christian Müller die Situation.

Beide Bürgermeister ließen es sich deshalb auch nicht nehmen, dem neuen Mediziner und dem gesamten Praxisteam am Donnerstag persönlich ihre Aufwartung zu machen und zum neuen Start alles Gute zu wünschen.