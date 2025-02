Das ist nicht nur für Urlauber eine gute Nachricht: Hendrik Herre eröffnet das Hotel „Blocksberg“ in Silstedt bei Wernigerode wieder. Mit seinem Konzept will der neue Betreiber auch Harzer und Oldtimer-Fans anlocken.

Der Geruch nach Farbe liegt in der Luft. Während Maler ihre Arbeit beenden und Fliesenleger die letzten Kacheln anbringen, werden ein paar Meter weiter die gerade verlegten Fußböden gewischt. In der Küche wird gewuselt, ebenso in den Gästezimmern. Putzen, Räumen, Dekorieren im Akkord. Die Zeit drängt. Schon bald werden die ersten Gäste im Silstedter Hotel „Blocksberg“ erwartet, die neugierig sind, was der neue Betreiber verändert hat.