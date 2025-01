Der Winter im Harz ist unberechenbar. Mal schneit es den ganzen Tag, mal scheint die Sonne auf den in der Nacht gefallenen Neuschnee. Wie also das Wetter vor Ort in dieser Sekunde gerade ist, ist besonders für Skisportler wichtig. Dafür gibt es eine einfache, aber brillante Lösung. Wo Schnee wirklich liegt.

Wie hier am Schlepplift an der Hexenritt-Abfahrt am Wurmberg im Harz ist das Wetter launisch. Abhilfe schaffen Wetter-Cams.

Wernigerode - Wer kennt das nicht? Rodeln mit den Kindern am Wochenende, oder mit den besten Freunden die langersehnte Langlauf- oder Skiabfahrtstour bestreiten. Doch dann kommt einem das Wetter in die Quere. "Zuhause war das Wetter doch noch in Ordnung", heißt es da des Öfteren. Oder "Meine Wetter-App sagt aber was anderes", von Smartphone-Nutzern. Hätten die Sportler nur mal diesen Artikel zuvor gelesen. Denn es gibt einfachen Trick: Wettercams.

Seit vielen Jahren laufen auf Programmen weiter hinten in der Sendeliste im Fernsehen nun schon die Wettercams. Wahlweise aus Garmisch oder Uludag in der Türkei. Aber es gibt auch spannende im Harz, diese sind jedoch eher im Netz zu finden.

Neustädter Tor in Osterode am Harz

Die erste Webcam wird minütlich aktualisiert und befindet sich mit Blick gen Westen über den Spritzenhausplatz in Richtung des Neustädter Tor in Osterode. Zu finden ist sie auf der Webseite des Funk-Hilfs-Dienst Osterode, einem gemeinnützigen Verein, der bereits seit dem 13. Juni 1976 besteht.

Der Blick auf das Neustädter Tor in Osterode. Screenshot: http://www.fhd-osterode.de/

Torfhaus im Harz

Vom Dach des Hotels "Torfhaus" im Harz können Wanderer als auch andere Wintersportler per Webcam direkt auf den Brocken schauen. Ein netter Zusatz, unter anderem auch die aktuelle Windstärke und die Niederschlagsmenge sind zu sehen.

Die Webcame richtet ihren Blick direkt auf das Torfhaus im Harz. Screenshot: https://torfhaus-harzresort.de/brocken-webcam-harz/

Brocken-Panorama

Schon klar, bei einem Urlaub im Harz darf der Brocken eigentlich nicht fehlen. Es gibt aber Tage, da ist es eher ungemütlich auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. Denn bei Windstärken mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern sollte niemand sich ungesichert auf dem Berg befinden. Wie das aktuelle Wetter vor Ort ist, lässt sich per 360-Grad-Webcam schnell erkennen.

Besonders beeindruckende Bilder sind auf dem Brocken zu erhaschen. Wenn nicht gerade Nebel ist. Screenshot: https://www.harztourist.de/brockencam/8_1_0.html

Skigebiet Zwölfmorgental, Wernigerode

Das Skigebiet Zwölfmorgental bei Wernigerode gehört zu den beliebtesten im gesamten Harz. Auch hier gibt es eine interessante Webcam, die genau auf die Skipiste zeigt.

Erholungsort Hohegeiß

Hohegeiß ist ein Erholungsort im Harz und ein Stadtteil von Braunlage in der Nähe von Goslar in Niedersachsen. Das Dorf hat zwar nur rund 900 Einwohner, ist aber besonders beliebt bei Entspannungssuchenden. Auf dem Vital-Hotel Sonneneck gibt es eine Webcam, die auf die umliegende Umgebung ausgerichtet ist.

Hohegeiß ist besonders bei Wellness-Suchenden beliebt. Screenshot: https://www.feratel.com/webcams/deutschland/hohegeiss-vital-hotel-sonneneck-harz.html

Wurmberg Alm, Braunlage

Ebenfalls im Gebiet von Braunlage, genauer gesagt auf der Wurmberg Alm ist eine ganz besondere Webcam zu finden. Kleiner Tipp: Wenn das Video-Bild einfach nur grau ist, herrscht wohl sehr wahrscheinlich Nebel oder Nieselregen.

Gerade in den Morgenstunden ist noch wenig zu erkennen. Im weiteren Verlauf des Tages klart sich das Wetter meistens auf. Screenshot: https://www.feratel.com/webcams/deutschland/braunlage-wurmberg-alm.html

Schierke am Brocken

Als "St. Moritz des Nordens" galt Schierke am Brocken schon in den 1890 Jahren. Er ist ein Stadtteil von Wernigerode und liegt im Landkreis Harz (Hochharz) im Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt. Auch hier gibt es eine Webcam mit direktem Blick auf das Örtchen. So haben Sie, liebe Leser, Schierke wohl noch nie gesehen.

Einen wundervollen Blick auf Schierke kann man auch per Webcam erhaschen. Screenshot: https://www.feratel.com/webcams/deutschland/schierke.html#

St. Andreasberg bei Braunlage

Im Winter Ski, um Sommer eine Rodelbahn: Für alle Jahreszeiten ist in St. Andreasberg gesorgt. Screenshot: https://www.feratel.com/webcams/deutschland/st-andreasberg-harz.html

Der Luftkurort St. Andreasberg bei Braunlage wurde bereits 1487 erstmalig erwähnt. Es liegt malerisch auf bis zu 900 Höhenmetern gelegen und ist von wunderschöner Natur umgeben. Diese zeigt auch eine spezielle Webcam.

Durch das Zentrum des Ortes verläuft die steilste Straße im gesamten Harz.