Kulturveranstaltungen im Harz Eisdisco und Eierlikör-Tasting: Das erwartet die Besucher beim Harzer Kulturwinter 2024

Der 16. Harzer Kulturwinter findet vom 1. bis 11. Februar in den Harzregionen Sachsen-Anhalts, Thüringens und Niedersachsens statt. Was die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr erwartet.