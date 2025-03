Sex für Geld im Harz Harzer Rotlichtmilieu: Warum Prostitution und Sexarbeit oft im Verborgenen stattfinden

In Metropolen wie Hamburg, Berlin oder Amsterdam ist Sexarbeit ein Teil des Stadtbilds. In ländlichen Regionen wie dem Landkreis Harz hingegen ist das Gewerbe weniger sichtbar – doch es existiert in Städten wie Halberstadt und Wernigerode.