Harzklinikum Wernigerode ist Spezialzentrum für Frühgeborene

Wernigerode - Tom und Ole hatten einen schweren Start ins Leben. Die Zwillinge kamen am 14. November zur Welt – beinahe zwei Monate zu früh. Beide wogen deutlich weniger als 2000 Gramm. Sie können noch nicht allein atmen oder Nahrung zu sich nehmen. Die Brüder werden wochenlang rund um die Uhr medizinische Betreuung benötigen. Diese erhalten sie im Harzklinikum in Wernigerode. Das Krankenhaus verfügt über eine Spezialisierung, die nur noch zwei weitere Einrichtungen in Sachsen-Anhalt vorweisen können.