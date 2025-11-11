weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Harzsparkasse fordert Zustimmung: Wer jetzt nicht reagiert, riskiert sein Konto

Liveticker
Liveticker mit Video: 2. Prozesstag beendet - "Warum ist Magdeburg gegen mich?" und weitere wirre Gedanken - Klare Antwort auf mögliche Mitwisser
Liveticker mit Video: 2. Prozesstag beendet - "Warum ist Magdeburg gegen mich?" und weitere wirre Gedanken - Klare Antwort auf mögliche Mitwisser

Wichtige Änderung bei den Banken Tausende Kunden der Harzsparkasse betroffen - Kündigung des Kontos droht

Die Harzsparkasse stellt ihre Systeme um – und verlangt eine aktive Zustimmung ihrer Kunden. Wer bis Ende November nicht reagiert, riskiert die Kündigung seines Kontos. Was Kunden dazu wissen müssen.

Aktualisiert: 11.11.2025, 15:03
Bankkunden müssen Änderungen aktiv zustimmen.
Bankkunden müssen Änderungen aktiv zustimmen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Landkreis Harz/MZ/tho. - Noch bis zum 30. November haben Kunden der Harzsparkasse Zeit, den geänderten Bedingungen im Überweisungsverkehr zuzustimmen, sofern sie das nicht schon getan haben.