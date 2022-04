Harzurlaub im Winter: Was tun, wenn kein Schnee liegt?

Wernigerode - Schon vor Monaten beim Arbeitgeber Urlaub für den Ausflug in den Harz beantragt, jetzt liegt aber kaum Schnee in der beliebten Wintersportregion. Da gibt es Abhilfe. Denn auch ohne Schnee existieren in den kalten Monaten spannende und entspannende, kleine und große Abenteuer, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.