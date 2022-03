Hasseröder Brauerei Wernigerode: Vorkehrungen und Nachfrage nach Bier während der Coronakrise

Seit gut 150 Jahren wird in Wernigerode im Harz Bier gebraut. Doch wie ist die Brauerei Hasseröder durch die Coronakrise gekommen und welche Vorkehrungen hat das Unternehmen in seinem Betrieb hinsichtlich der Pandemie getroffen?

Die Belegschaft der Hasseröder Brauerei in Wernigerode hat im Juni eine große Müllsammelaktion um die Brauerei herum zum Welt-Umwelt-Tag gestartet.

Wernigerode - Die Brauerei Hasseröder gehört seit dem Jahr 2008 zum belgischen Bierkonzern Anheuser-Busch InBev. Das Bier wird jedoch noch immer in Wernigerode gebraut. Fried Allers, Pressersprecher von Anheuser-Busch InBev berichtet, welche Vorkehrungen das Unternehmen in Wernigerode getroffen hat, um sich auf die erneute Coronawelle vorzubereiten und wie sich die Nachfrage nach Bier in Zeiten der Krise verändert hat.