Hat Abwasser-Gestank in Wohngebiet bei Ilsenburg bald ein Ende?

Immer näher rücken Häuslerbauer im Ilsenburger Ortsteil der Drübeck einer Abwasseranlage. So klagen immer mehr Anwohner über Gestank von der Pumpstation.

Ortsbürgermeister Berthold Abel, Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke und Fachbereichsleiter Dirk Heinrichs vom Abwasserverband (von links) an der Pumpstation am Drübecker Kamp.

Drübeck - Am Rande des Ilsenburger Ortsteils Drübeck befindet sich seit vielen Jahren eine Pumpstation für Abwasser. Fast ebenso viele Jahre störten üble Gerüche, die bei bestimmten Wetterlagen aus der Anlage austreten, niemanden. Doch seitdem der Streithölzer Weg vom Ortskern in Richtung Bahngleis bebaut wird, rücken die Wohngrundstücke der Pumpstation aber immer näher. So nehmen die Anwohner zunehmend den Gestank wahr.