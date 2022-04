Hauptamtsleiter verabschiedet sich nach nur einem Jahr aus dem Oberharz

Dirk Heinemann hat – wie gestern berichtet – die Bürgermeisterwahl in Osterwieck haushoch gewonnen. Das bedeutet, dass er seinen Posten als Hauptamtsleiter der Stadt Oberharz am Brocken Ende November aufgibt.

Dirk Heinemann amtierte nur ein Jahr als Hauptamtsleiter der Stadt Oberharz am Brocken.

Elbingerode - Er hat es im ersten Anlauf geschafft: Mit 60,9 Prozent ist Dirk Heinemann am Sonntag in Osterwieck zum Bürgermeister gewählt worden. Damit wird der Hauptamtsleiter der Stadt Oberharz am Brocken seinen Schreibtisch im Elbingeröder Rathaus Ende November räumen und zum 1. Dezember ins Rathaus Osterwieck verlegen.