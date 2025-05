Wernigerodes Hauptbahnhof ist das Aushängeschild der Harz-Stadt für viele Touristen, doch von Zugreisenden gibt es immer wieder Beschwerden über Dreck, Müll und Taubenkot. Was die Deutsche Bahn jetzt ändern will.

Zugreisende im Harz angeekelt: Glasscherben und Taubenkot am Hauptbahnhof Wernigerode

Deutsche Bahn will reagieren

Wernigerode. - Immer wieder hagelt es Kritik für den Hauptbahnhof in Wernigerode: Stadtverwaltung und Deutsche Bahn versprachen im Februar Besserung an der Station, was Sauberkeit und Ordnung angeht. Doch die Haltestelle sei immer noch „ein Armutszeugnis und ein Schandfleck“ für die Harz-Stadt mit ihren vielen Touristen, klagt eine Einwohnerin.