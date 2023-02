Ilsenburg/Wernigerode/Königshütte (vs) - Die Schneeschmelze der vergangenen Tage und Niederschläge von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter sorgen derzeit für erhöhte Wasserstände in Harzer Flüssen. Die Ilse hat bereits die Hochwasseralarmstufe 1 überschritten. So stieg ihr Pegel in der Harzer Kleinstadt Ilsenburg von 1,26 Meter am Freitag auf 1,56 Meter am Sonntagmittag, 19. Februar.

Auch der Wasserstand der Holtemme nahe Wernigerode überschritt die 1. Warnstufe. Eine akute Gefahr besteht jedoch nicht. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz teilte am heutigen Sonntag gegen 11:00 Uhr mit, dass sich die Wasserführung der Bode, ihrer Nebenflüsse und der Ilse zwar weiterhin auf einem erhöhten Niveau befinden.

Durch die nachlassende Niederschlagstätigkeit im Einzugsgebiet sind aber stagnierende bis langsam fallende Wasserstände zu verzeichnen.