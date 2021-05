Ilsenburgs Schwan Paul hält Feuerwehr in Atem

Ilsenburg - Schwanenmann Paul vom Ilsenburger Forellenteich hat am Freitag, 28. Mai, erneut für Aufregung gesorgt. Kurz nach 15 Uhr meldeten sich in der Rettungsleitstelle des Landkreises Harz besorgte Ilsenburger, die den letzten verbliebenen Schwan in einer bedrohlichen Lage sahen. „Der Schwan konnte den Kopf nicht mehr gerade halten und ließ sich offenbar nur noch auf dem Wasser treiben“, schilderte eine Volksstimme-Leserin den Zustand des Tiers.

Fast parallel dazu müssen auch andere Notrufe bei amtlichen Stellen eingegangen sein, denn schon wenige Augenblicke später rückte die Ilsenburger Feuerwehr mit drei Fahrzeugen am Forellenteich an. Die Kameraden konnten beim Ausrücken nicht wissen, mit welcher Lage sie vor Ort konfrontiert wurden und stellten sich deshalb mit ihrer Technik auf mehrere Szenarien ein.

Not-Operation wegen verschlucktem Angelhaken

Der Verdacht, dass der Vogel ein gesundheitliches Problem hatte, bestätigte sich schnell. Paul habe sich auch relativ leicht einfangen lassen. „Der Schwan hatte offenbar einen Angelhaken verschluckt. Deshalb sind wir mit ihm gleich zum Tierarzt nach Wernigerode gefahren“, berichtete Dittmar Kalo, Einsatzleiter der Ilsenburger Feuerwehr.

Nachdem Paul dort eingehend untersucht wurde, ergab eine Röntgenaufnahme die Bestätigung, dass ein verschluckter Angelhaken die Ursache für den Zustand des Vogels war. Paul sei daher umgehend notoperiert worden. Nach Auskunft der Feuerwehr war dafür eine Vollnarkose notwendig. Wie es Schwanenmann Paul nach der Operation geht, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.