Im Elbingeröder Pfarrhaus gibt es ab sofort Beratung

Einwohner der Stadt Oberharz am Brocken, die Rat und Hilfe suchen, mussten bisher weite Wege zurücklegen. Ab sofort gibt es im Pfarramt der Stadtkirchengemeinde in Elbingerode ein Beratungsangebot für viele Lebenslagen.

Bieten künftig Beratung in sozialen Fragen in Elbingerode an (von links): Sarah Zschernitz (Awo), Pfarrer Ernst Wachter (Stadtkirchengemeinde Elbingerode), Luisa Berendt (Diakonie-Suchthilfe), Catrin Schneider (Pfarramt der Stadtkirchengemeinde), Sabine Schulze (Teamleiterin Diakonisches Werk Halberstadt) und Gabriele Schwentek (Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Halberstadt).

Elbingerode - Erziehungsprobleme, Sucht und Schulden: Es gibt Lebenslagen, in denen Betroffene Hilfe brauchen. Diese erhalten sie ab sofort im evangelischen Pfarramt der Stadtkirchengemeinde in Elbingerode. Mehrere Institutionen arbeiten zusammen, um an vier Tagen in der Woche Beratung zu unterschiedlichen sozialen Themen anzubieten.