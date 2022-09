Im Nordharz stehen 800 Tonnen Stroh in Flammen

Wasserleben - Dicke Rauchschwaden steigen seit Dienstagfrüh (20. September) aus der Nordharzer Feldflur in den Himmel. Zwischen Wasserleben und Stapelburg steht ein etwa 800 Tonnen schwerer Strohdiemen in Flammen. Eigentümer ist ein in der Gemeinde Nordharz ansässiger Agrarbetrieb, der den entstandenen Schaden auf 80.000 Euro beziffert.