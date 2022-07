Impfmarathon unterm Wernigeröder Anger-Riesenrad

Mobiles Impfteam immunisiert beim ersten Aktionstag in Wernigerode 83 Menschen. Zwei Fortsetzungstermine in der kommenden Woche fest geplant.

Bei der Impfaktions-Premiere wurden am Donnerstag am Wernigeröder Anger 83 Menschen gegen Covid-19 immunisiert.

Wernigerode - Der Auftakt der mobilen Impfoffensive am Donnerstag in Wernigerode ist ein voller Erfolg gewesen. 83 Menschen hätten sich spontan zur Covid-Immunisierung entschlossen. Diese Zahl nannten Kristin Dormann und Ariane Hofmann, Sprecherinnen der Wernigeröder Stadtverwaltung nach der Premiere am Anger.