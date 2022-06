In Hasselfelde stehen alle Zeichen auf Stadtjubiläum

In 176 Tagen ist es soweit: In Hasselfelde wird die 800-Jahr-Feier begangen. Schon jetzt sind Vorzeichen im Oberharz-Ortsteil zu entdecken - es sollen mehr werden.

Hasselfelde - Déjà-vu-Erlebnisse stehen den Menschen bevor, die Hasselfelde schon länger als 50 Jahre kennen. Im September feiert der Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken ein Jubiläum; 1222 wurde ihm das Stadtrecht verliehen. Es wird nicht das erste Mal, dass die Hasselfelder das zum Anlass für ein Fest nehmen.

Schon vor 50 Jahren wurde dies groß begangen. Und einiges, was damals für den Festumzug zum Einsatz kam, kommt in diesem Jahr zu neuen Ehren, kündigt Ilka Kersten, eine der Organisatorinnen, an. Ein Abklatsch der 1972-Auflage solle der diesjährige Umzug deshalb aber nicht sein, vielmehr eine Homage an die damaligen Akteure.

Dafür, dass das gelingt, ist noch Unterstützung gefragt: „Vielleicht hat der eine oder andere noch Requisiten von der 750-Jahr-Feier bei sich auf dem Dachboden“, sagt Ilka Kersten. Sie und ihre Mitstreiter würden sich freuen, wenn die Hasselfelder zu Hause stöbern und dem Organisationsteam ihre Funde mitteilen.

Fußball, Festumzug und Frühschoppen

Stattfinden soll der Umzug am Sonnabend, 3. September. „Das ist der Hauptveranstaltungstag“, informiert die Organisatorin. Geplant seien zudem unter anderem ein Programm im Kurpark sowie eine Party am Abend – samt einer Überraschung, die den Nachthimmel erleuchten soll.

Etwas ruhiger geht es in der Vorwoche zu: In der Kirche wird zu einer Ausstellung mit Werken von Dorothea Schomburg, einer Künstlerin aus dem Ort, eingeladen. Zudem berichtet Gottfried Köhler von seinen Forschungen zu – ehemaligen – bekannten Hasselfelder Familien.

Der Freitag, 2. September, soll sportlich werden. Es wird ein Spiel der Harzoberliga-Fußballer stattfinden.

Ausklingen werde das Fest am Sonntag, 4. September, mit einem Freilichtgottesdienst im Kurpark. Zudem ist ein Frühschoppen mit musikalischer Begleitung und ein Mittelaltermarkt geplant, informiert Ilka Kersten.

Mitstreiter und Sponsoren noch willkommen

Die ehemalige Kindergärtnerin gehört zu dem bis zu zehnköpfigen Team, dass sich ehrenamtlich der Organisation des Jubiläums angenommen hat. „Aber ohne die Vereine unserer Stadt würde nichts laufen“, betont die gebürtige Hasselfelderin. „Die Vereine kümmern sich um einzelne Aufgaben und Veranstaltungspunkte.“

Weitere Unterstützer seien noch willkommen – von Einzelpersonen und Gewerbetreibenden, die sich einbringen wollen, über Vereine, die am Umzug teilnehmen, bis hin zu Sponsoren. „Wir kennen die finanzielle Situation der Stadt und haben deshalb in dieser Hinsicht keine Unterstützung erwartet“, sagt die 70-Jährige. „Wir sind auf Spenden angewiesen.“ Schon kleine Beträge seien hilfreich.

Dafür gibt es nun Unterstützung vom Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken. „Wir können Buttons selbst herstellen“, berichtet Betriebsleiter Thomas Schult. „Unsere Idee war es, das Fest-Logo auf diesem Weg bekannter zu machen.“ Der Button könne aber noch mehr: Er ist magnetisch und auf seiner Rückseite befindet sich ein Flaschenöffner. „Wir wollten den Leuten etwas Funktionstüchtiges, Nützliches und Nachhaltiges bieten“, so Schult. Erhältlich ist der praktische Helfer in den Touri-Infos der Stadt Oberharz. Je ein Euro des Erlöses fließt in die Festkasse.

So wie der Button soll der ganze Ort bis zum Festwochenende in Grün-Weiß erstrahlen. „Wir bitte alle Hasselfelder, für das Jubiläum zu schmücken“, sagt Ilka Kersten. „Zum Beispiel mit den Fahnen, die es schon zu kaufen gibt.“ Zudem treffen sich jeden Dienstag sieben Frauen, die aus Stoff sowie ausgedienten Tischdecken und Bettlaken Wimpel nähen, berichtet die Organisatorin.