Am Samstag, 24. Mai, wird Wernigerodes Innenstadt zur Blaulichtmeile – mit Technik zum Anfassen und Live-Musik. Für die Party zum großen Feuerwehr-Jubiläum sind zentrale Bereiche für den Anwohner- und Lieferverkehr gesperrt.

Innenstadt-Händler in Sorge: Sperrung für Blaulichtmeile mitten in Wernigerode

Ein Einsatzfahrzeug der Wernigeröder Feuerwehr im Gerätehaus an der Bahnhofstraße.

Wernigerode. - Wernigerodes Freiwillige Feuerwehr und ihre Jugendwehr - mit stolzen 160 Jahren die älteste Deutschlands - feiern am Sonnabend, 24. Mai, ihr Jubiläum groß mitten in der Harz-Stadt. Für die Blaulichtmeile zum Fest sind große Teile der Altstadt gesperrt, was Händler um ihren Lieferverkehr bangen lässt.