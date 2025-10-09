Vom Kabel-1-Dreh zur Cowboy-Romantik im Harz: Sebastian Wiechardt, bekannt aus „Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen“, will mit Abenteuer-Wochenenden in Hasselfelde durchstarten. So fühlt sich der Wilde Westen mitten in Deutschland an.

Bekannt aus Kabel 1: TV-Cowboy aus dem Harz startet mit echten Wild-West-Wochenenden durch

Seit geraumer Zeit zurück in Westerhausen: Pferdetrainer Sebastian Wiechardt macht im Harz weiter, wo er aufgehört hat.

Westerhausen/Hasselfelde/MZ. - 2024 war der Westernreiter Sebastian Wiechardt einer der Protagonisten in der Kabel-1-Dokumentation „Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen“; das Drehteam begleitet den Harzer Cowboy bis in die USA, wo er auf verschiedenen Ranches war und seiner Freundin einen Heiratsantrag machte.