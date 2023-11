Unbekannte haben in Wernigerode das Hauptzuleitungskabel zum Mammografie-Mobil - intern bezeichnet als Mammobil - gestohlen. Welche Auswirkungen damit verbunden sind.

Kabelklau: Wie lange Mammografie in Wernigerode entfallen muss

Wernigerode/Halberstadt. - Eine böse Überraschung mussten am Montag, 27.11.23, alle Frauen erleben, die zum Mammografie-Screening nach Wernigerode eingeladen worden waren. Am „Mammobil“, das auf dem Parkplatz des Stabilo-Baumarkts in der Benzingeröder Chaussee steht, ging nichts mehr. Der Grund war für das Team höchst ärgerlich: Über das Wochenende hatten Unbekannte die verlegte Starkstromzuleitung entwendet.