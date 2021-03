In den vergangenen Jahren haben sich herrenlose Katzen im Wernigeröder Stadtgebiet rasant vermehrt. Sie hausen in verlassenen und verwilderten Grundstücken und Gebäuden in der Stadt und den Ortsteilen. Ihnen droht nun die Zwangskastration. dpa

Katzen sind neben Hunden der Menschen liebste tierische Freunde. Bei herrenlosen Tieren in Wernigerode hört die Freundschaft aber auf.

Wernigerode l Es klingt herzzerreißend, wenn eine junge Katze vor Hunger schreit. Dennoch warnt Wernigerodes Stadtverwaltung davor, fremde Katzen zu füttern. Und nicht nur das. Laut der neuen Gefahrenabwehrverordnung – erst jüngst vom Stadtrat verabschiedet – ist es sogar strikt verboten, verwilderten Haustiere auf „öffentlichen und kommunalen Flächen“ etwas zum Fressen hinzustellen.



Warum? Viele wissen es gar nicht, aber Wernigerode leidet unter einer regelrechten Katzenplage. „Das Problem mit sogenannten herrenlosen Katzen hat es schon immer gegeben“, heißt es auf Volksstimme-Nachfrage aus dem Rathaus. Wahrscheinlich bedingt durch die letzten milden Winter hätten sich diese in den vergangenen Jahren rasant vermehrt. „Wenn sie gut gefüttert sind, kriegen sie mehrmals im Jahr Junge“, erläutert Ordnungsamtschefin Anja Münzberg. Die Folge: Die Population schießt blitzartig in die Höhe. Die Katzen würden letztlich alle von Tieren abstammen, die sich in der Obhut von Menschen befanden und deren Fortpflanzung nicht kontrolliert wurde. „Diese Katzen wurden einfach ausgesetzt oder zurückgelassen.“ Diese Tiere leben zwar abseits vom Menschen, sind aber keine Wildtiere, die sich und ihren Nachwuchs ausreichend ernähren können.



Diese Tiere und ihre Nachkommen hausen meist auf verlassenen oder verwilderten Grundstücken, wo sie Unterschlupf finden. Die Grüne Straße, das Gebiet um den Bauhof, ein Teil des Wohngebietes Stadtfeld sowie ein Betriebsgelände in Minsleben seien laut Münzberg in der Vergangenheit besonders stark von Katzen bevölkert gewesen. Vermutlich auch, weil die Tiere dort von Anwohnern gefüttert wurden.



Pro Jahr 80 Katzen in Tierheim abgegeben

Die genaue Anzahl der herrenlosen Katzen lasse sich nicht genau ermitteln. Etwa 80 Katzen würden jährlich beim Tierschutzverein Derenburg/Blankenburg abgegeben und dort über den Vertrag zur Verwahrung von Fundtieren aufgenommen und versorgt. Doch das sind lange nicht alle Streuner, die sich in der Stadt und in den Ortsteilen herumtreiben.



Das Problem: Die Tiere sind meist nicht gesund. „Kranke, halb verhungerte freilebende Katzen stellen eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar“, so die Ordnungsamtschefin. Beispielsweise, wenn sie an Infektionskrankheiten leiden und dadurch andere Katzen oder gar Menschen gefährden. „Außerdem treten dann vermehrt Verschmutzungen durch Katzen in der Öffentlichkeit auf.“ Immer wieder würden deshalb Anzeigen beim Ordnungsamt eingehen, weil sich Menschen von den Tieren belästigt fühlen.



Die einzige Lösung ist die Kastration. Soll heißen, herrenlose Tiere werden eingefangen und auf Kosten der Stadt kastriert. 2000 Euro seien 2021 dafür im Stadthaushalt eingeplant.



Nach Kastration wieder ausgesetzt

Danach werden die Minitiger meist wieder in ihrem angestammten Domizil ausgesetzt. „Da sich viele dieser sehr scheuen Tiere nicht mehr an den Menschen gewöhnen, bleibt nur diese Möglichkeit“, heißt es aus dem Rathaus. Aber wenigstens würden sich die Tiere dann nicht mehr unkontrolliert vermehren.



Und woher wissen die Mitarbeiter von der Tierrettung, dass es sich bei der Fundkatze tatsächlich um einen Streuner und nicht um einen Freigänger handelt? „Es werden nur augenscheinlich herrenlose Katzen kastriert.“ Die Gefahrenabwehrverordnung schreibe vor, dass Halter, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, diese zuvor kastrieren lassen müssen. Außerdem seien Hauskatzen in der Regel gechippt.



Übrigens: Wer herrenlose Katzen in Wernigerode regelmäßig füttert, gilt als Besitzer und ist für sie verantwortlich – mit allen Pflichten. Rein rechtlich müsste derjenige auch für die Kastrationskosten aufkommen.