Kinder pflegen Insektenwiese im Kloster Drübeck

Die Kinder der Drübecker Tagesstätte an ihrer Insektenwiese im Kräutergarten des Evangelischen Zentrums Klosters Drübeck.

Drübeck - Der Klostergarten in Drübeck gehört zu den am meisten besuchten Ecken des Evangelischen Zentrums Kloster Drübeck. Klostergärtnerin Sabine Wilhelm hält ihn seit einigen Jahren gut in Schuss und präsentiert eine Vielzahl von duftenden und heilenden Pflanzen.