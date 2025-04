Wernigerode - Kongo, Somalia, Jugoslawien, Mali, und, und, und: Die Liste der Auslandseinsätze, an denen die Bundeswehr als klassische Verteidigungsarmee in den vergangenen Jahrzehnten beteiligt war, ist lang. Weil die Kosten dafür hoch, stets von den deutschen Steuerzahlern zu schultern und die Erfolge der Einsätze meist mager sind, stößt derartiges Engagement in der Heimat auf immer mehr Kritik. Erinnert sei nur an das jahrelange Engagement in Afghanistan: Am Ende standen 57 gefallene deutsche Soldaten, immense Kosten, ein Abzug, der mit dem Wort „Flucht“ treffender beschrieben ist, und die Machtübernahme der Taliban.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.