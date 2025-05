Jahrzehntelanger Verfall und immer neue, gebrochene Versprechen: Das Palmenhaus am Wernigeröder Lustgarten ist längst zum Symbol gescheiterter Visionen geworden. Wird dieses Mal alles anders?

Foto: vs

Wernigerode. - Ein Trauerspiel an exponierter Lage: Jahrzehnte lang konnten Wernigeröder und Gäste der Stadt dem Palmenhaus am Lustgarten beim Verfall zuschauen. Zum Glück ist an dem historischen Gebäude mittlerweile aber noch etwas anderes zu sehen: Baufortschritte.